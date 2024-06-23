Россиянка прикурила сигарету от Вечного огня в День памяти и скорби

В Нижнем Тагиле женщина прикурила сигарету от Вечного огня на «Площади Славы»

В Нижнем Тагиле женщина прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в Telegram.

«В городе Нижний Тагил прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по сообщению об осквернении символа воинской славы», — отмечается в заявлении.

Местные СМИ опубликовали информацию об этом инциденте. По их данным, женщина пыталась прикурить сигарету и никак не реагировала на замечания прохожих. Это произошло 22 июня — в День памяти и скорби. «Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту», — добавили в ведомстве.

Ранее в Геленджике суд назначил административный арест двум туристам из Свердловской области, которые уснули на мемориальном комплексе «Вечный огонь».