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09:47, 23 июня 2024Силовые структуры

Россиянка прикурила сигарету от Вечного огня в День памяти и скорби

В Нижнем Тагиле женщина прикурила сигарету от Вечного огня на «Площади Славы»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Нижнем Тагиле женщина прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в Telegram.

«В городе Нижний Тагил прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по сообщению об осквернении символа воинской славы», — отмечается в заявлении.

Местные СМИ опубликовали информацию об этом инциденте. По их данным, женщина пыталась прикурить сигарету и никак не реагировала на замечания прохожих. Это произошло 22 июня — в День памяти и скорби. «Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту», — добавили в ведомстве.

Ранее в Геленджике суд назначил административный арест двум туристам из Свердловской области, которые уснули на мемориальном комплексе «Вечный огонь».

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      Лина Пивоварова
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