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11:30, 5 июня 2024Силовые структуры

Уснувшим у Вечного огня туристам российского курорта назначили арест

В Геленджике назначили административный арест туристам, уснувшим у Вечного огня

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Геленджике суд назначил двум туристам из Свердловской области, которые уснули на мемориальном комплексе «Вечный огонь», административный арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Мужчин признали виновными по статье 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») КоАП РФ и арестовали на семь суток. Установлено, что 3 июля мужчин перебрали с алкоголем и уснули на улице. Их спящими нашли полицейские при патрулировании набережной и задержали. Туристы раскаялись в содеянном и извинились.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали иностранца, разбросавшего венки у памятника «Журавли».

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      Илона Палей
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