Спящих у Вечного огня туристов задержали на российском курорте

В Геленджике полиция задержала двух туристов, спящих у Вечного огня

В Геленджике полицейские задержали двух туристов 40 и 33 лет, которые спали около мемориала Вечный огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Спящих мужчин обнаружили утром при патрулировании набережной. Установлено, что они приехали отдыхать из Свердловской области. В отношении задержанных составили административные протоколы. Им грозит арест до 15 суток. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что россиянин под наркотиками отобрал у полицейского табельный пистолет и ранил его.