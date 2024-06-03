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14:25, 3 июня 2024Силовые структуры

Спящих у Вечного огня туристов задержали на российском курорте

В Геленджике полиция задержала двух туристов, спящих у Вечного огня

Фото: Ертай Сарбасов / Sputnik / РИА Новости

В Геленджике полицейские задержали двух туристов 40 и 33 лет, которые спали около мемориала Вечный огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Спящих мужчин обнаружили утром при патрулировании набережной. Установлено, что они приехали отдыхать из Свердловской области. В отношении задержанных составили административные протоколы. Им грозит арест до 15 суток. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что россиянин под наркотиками отобрал у полицейского табельный пистолет и ранил его.

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      Илона Палей
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