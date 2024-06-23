РИА Новости: Сырского могут отправить в отставку

Украинские депутаты заговорили о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского из-за военных неудач. Об этом сообщает РИА Новости.

Главным критиком украинского генералитета выступает депутат «Слуги народа» Марьяна Безуглая, которая обвиняет главнокомандующего и его ближайшее окружение в том, что оборонительные рубежи не подготовлены должным образом. Кроме того, на Сырского возлагались надежды, касающиеся решения проблем военнослужащих и преодоления стагнации по линии фронта.

Среди вероятных замен называются бывший заместитель Залужного, уполномоченный президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгений Мойсюк, а также руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

По мнению экспертов, ситуация с Сырским аналогична истории с Валерием Залужным. При этом специалист Финансового университета при правительстве России Денис Денисов предполагает, что за этим может стоять не более чем информационная кампания и реальных предпосылок отправки Сырского в отставку нет из-за отсутствия явных и катастрофических промахов. Кроме того, любое изменение в командовании армии в настоящее время является большим риском.

По словам политолога Александра Дудчака, информационная обстановка вокруг Сырского нагнетается намеренно, чтобы сделать главкома целью для критики. Отмечается, что, вероятно, ведется кампания по поиску оправданий для неудач на фронте, которые могут произойти в будущем.

Ранее сообщалось, что бывший экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Сырского в неудачах ВСУ, несмотря на рост военной поддержки. Среди неудач называется сдача некоторых населенных пунктов и невозможность отбить харьковский плацдарм.