Соскин: Сырский не добился успехов на фронте, несмотря на рост помощи Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терпеть поражение, несмотря на рост военной поддержки, и главная ответственность за это лежит на главнокомандующем армией Александре Сырском. Об этом заявил бывший экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Он [Александр Сырский] ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм», — подчеркнул политик, отметив, что еще с мая на Украину начали поступать «огромные объемы» оружия.

Главнокомандующий ВСУ лишь смог добиться увеличения потерь в украинской армии, добавил Соскин. «Он [Сырский] с этим хорошо справляется», — лишь сыронизировал он.

Ранее Олег Соскин спрогнозировал «фазу открытого неповиновения» на Украине. По его словам, к этому приводит нелегитимность украинского президента Владимира Зеленского и нежелание украинцев воевать.