Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 22 июня 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Сырского в провале ВСУ

Соскин: Сырский не добился успехов на фронте, несмотря на рост помощи Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терпеть поражение, несмотря на рост военной поддержки, и главная ответственность за это лежит на главнокомандующем армией Александре Сырском. Об этом заявил бывший экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Он [Александр Сырский] ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм», — подчеркнул политик, отметив, что еще с мая на Украину начали поступать «огромные объемы» оружия.

Главнокомандующий ВСУ лишь смог добиться увеличения потерь в украинской армии, добавил Соскин. «Он [Сырский] с этим хорошо справляется», — лишь сыронизировал он.

Ранее Олег Соскин спрогнозировал «фазу открытого неповиновения» на Украине. По его словам, к этому приводит нелегитимность украинского президента Владимира Зеленского и нежелание украинцев воевать.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье прошла церемония прощания с модельером Егором Зайцевым

      Стали известны новые подробности о состоянии Кушанашвили

      На Украине обвинили Сырского в провале ВСУ

      Перешедший в сборную Узбекистана российский пловец-чемпион отобрался на Олимпиаду-2024

      На Украину могло попасть сербское оружие на 800 миллионов долларов

      ПСЖ оказался должен Мбаппе 100 миллионов евро

      Собянин пообещал улучшить движение на московских дорогах

      В США раскрыли сценарий большой войны с Россией

      В Германии признались в неосведомленности Запада о российской сверхтяжелой бомбе ФАБ-3000

      В России запретили приватизацию соборов и храмов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше