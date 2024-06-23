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12:21, 23 июня 2024Мир

Жителей префектуры Японии обеспокоили американские базы

Губернатор Тамаки заявил, что жители Окинавы обеспокоены из-за баз США

Фото: Reuters

Жители самой южной японской префектуры Окинава испытывают беспокойство из-за баз США. Об этом сказал губернатор префектуры Дэнни Тамаки, его цитирует РИА Новости.

«Присутствие огромных американских баз, инциденты и происшествия с американскими военными, экологические проблемы из-за американских баз, чрезмерное бремя Окинавы из-за американских баз продолжается и сейчас», — сказал Тамаки.

Он также отметил, что на сегодняшний день активно «продвигается дислокация сил самообороны на Окинаве». «Все это накладывается на нашу память о битве за Окинаву и вызывает у населения большое беспокойство», — заключил он.

Битва за Окинаву продолжалась с конца марта по июнь 1945 года. Потери среди мирного населения составили от 70 до 140 тысяч человек.

Ранее президент США Джо Байден дал майнерам из КНР, которые занимаются добычей криптовалюты в Вайоминге, 120 дней на продажу земли, где расположены их серверы. Это связано с тем, что объект находится возле базы ВВС США, на которой размещены американские ядерные баллистические ракеты.

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