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16:24, 24 июня 2024Ценности

72-летний Олег Газманов раскрыл секрет стройности

72-летний Газманов для поддержания стройности тратит 15 минут в день на спорт

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский певец и композитор Олег Газманов раскрыл секрет стройности. На эту тему он высказался в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

72-летний исполнитель рассказал, что в силу профессии не может позволить себе закрыть глаза на собственный внешний вид. «Я не выйду к зрителям с пузом, вялым каким-то», — отметил гость передачи.

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По словам знаменитости, для поддержания себя в форме он тратит около 15 минут в день, поскольку больше времени на спорт у него нет из-за плотного графика. «Чем меньше ешь, тем дольше живешь. У меня такой принцип. Мало ем относительно некоторых моих друзей. Стараюсь есть около трех раз в день. Иногда пропускаю вечером прием пищи», — заключил он.

В марте Газманов высказался о включении своих песен в школьную программу.

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      Карина Черных
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