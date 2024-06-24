Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:23, 24 июня 2024Из жизни

Акула откусила ногу и руку актеру из «Пиратов Карибского моря»

На Гавайях акула напала на серфера, снимавшегося в «Пиратах Карибского моря»

Фото: Steve Robertson / Getty Images

Серфер, снимавшийся в «Пиратах Карибского моря: На странных берегах», был найден в водах штата Гавайи, США, без руки и ноги. Об этом сообщает Stab Magazine.

Как пишет Sky News, 49-летний Тамайо Перри, работавший спасателем на пляже, решил заняться серфингом во время перерыва. Вскоре после этого в экстренные службы позвонил неизвестный. Он рассказал, что видел, как акула напала на какого-то человека. Им оказался Перри. Около часа дня его тело доставили на берег. Акула откусила актеру руку и ногу — спасти его было уже невозможно.

Семья Перри попросила соблюдать неприкосновенность частной жизни в этот тяжелый для них период. Исполняющий обязанности начальника службы безопасности в океане Курт Лагер выразил соболезнования друзьям и родственникам серфера. Он рассказал, что Перри очень любил людей, и они отвечали ему взаимностью.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
«Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
«Потом удивляешься, как жив остался»Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
18 февраля 2021

Мужчина занимался серфингом с 12 лет. За это время он прошел путь от подающего надежды подростка, вынужденного заниматься на чужих досках, до всемирно известного серфера. Перри вместе с женой обучал людей кататься на серфе. Он снимался в рекламе и играл эпизодические роли в нескольких фильмах. Помимо «Пиратов Карибского моря», Перри можно увидеть в кинокартине «Голубая волна» и сериале «Гавайи 5.0».

Ранее сообщалось, что морские биологи из США объяснили причины участившихся нападений акул на людей. Ученые предполагают, что их могла вызвать засуха.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

      В Кремле ответили на вопрос о действии мирного предложения по Украине

      В России решили не требовать отчетов о происхождении деталей в электронике

      В России предрекли провал новому пакету санкций ЕС

      Медведчук назвал Зеленского «продавцом войны с Россией»

      Украинский дрон сбит в небе над Россией

      Знакомый убитого в Дербенте священника рассказал об угрозах настоятелю храма

      Губернатор назвал число пострадавших при атаке ВСУ по пляжу в Севастополе

      Россиянам рассказали о компенсации за повреждение дачи из-за непогоды

      Богатейшая женщина России раскрыла сумму своих трат на Wildberries

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше