Акула откусила ногу и руку актеру из «Пиратов Карибского моря»

На Гавайях акула напала на серфера, снимавшегося в «Пиратах Карибского моря»

Серфер, снимавшийся в «Пиратах Карибского моря: На странных берегах», был найден в водах штата Гавайи, США, без руки и ноги. Об этом сообщает Stab Magazine.

Как пишет Sky News, 49-летний Тамайо Перри, работавший спасателем на пляже, решил заняться серфингом во время перерыва. Вскоре после этого в экстренные службы позвонил неизвестный. Он рассказал, что видел, как акула напала на какого-то человека. Им оказался Перри. Около часа дня его тело доставили на берег. Акула откусила актеру руку и ногу — спасти его было уже невозможно.

Семья Перри попросила соблюдать неприкосновенность частной жизни в этот тяжелый для них период. Исполняющий обязанности начальника службы безопасности в океане Курт Лагер выразил соболезнования друзьям и родственникам серфера. Он рассказал, что Перри очень любил людей, и они отвечали ему взаимностью.

Мужчина занимался серфингом с 12 лет. За это время он прошел путь от подающего надежды подростка, вынужденного заниматься на чужих досках, до всемирно известного серфера. Перри вместе с женой обучал людей кататься на серфе. Он снимался в рекламе и играл эпизодические роли в нескольких фильмах. Помимо «Пиратов Карибского моря», Перри можно увидеть в кинокартине «Голубая волна» и сериале «Гавайи 5.0».

Ранее сообщалось, что морские биологи из США объяснили причины участившихся нападений акул на людей. Ученые предполагают, что их могла вызвать засуха.