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11:52, 24 июня 2024Силовые структуры

Арестован глава «Уральских заводов» за мошенничество при выполнении оборонного заказа

В Москве суд арестовал главу «Уральских заводов» Мусина за мошенничество

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал гендиректора «Уральских заводов» Василя Мусина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мусин проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Он будет под стражей до 17 августа.

По версии следствия, обвиняемый похитил деньги, которые МВД России выделило в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

«Уральские заводы» занимаются проектированием, а также производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности и транспортно-логистических предприятий.

Ранее в Приморье правоохранители задержали бывшего директора по производству в заводоуправлении организации ВП «ЭРА» Максима Бредуна и генерального директора «ВСК» Владислава Марьина из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей.

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