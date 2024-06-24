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14:04, 24 июня 2024Россия

Беременная россиянка рассказала о спасении от удара ВСУ с пляжа в Севастополе

Очевидица удара ВСУ по пляжу в Севастополе: использовали лежак как щит

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беременная женщина Юлия, которая оказалась на пляже Учкуевка в Севастополе в момент взрыва украинской ракеты, рассказала о спасении. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

27-летняя россиянка пришла на пляж вместе с супругом и гостями, приехавшими к ним. Они поняли, что находятся в опасности, когда услышали свист и взрыв.

«Мы с друзьями сидели на лежаках и разговаривали, а двое их детей — мальчик и девочка — играли у кромки воды. Максим, их отец, истошно заорал: ложитесь! Но дети сделали все наоборот — рванули к нам. Мы перевернули лежак, как загородку, дети бросились в его основание, мы, взрослые, бросились сверху. Меня прикрывал муж. Он позже сказал: „Думал, меня накроет снарядами, так хоть ты беременная спасешься“», — рассказала очевидица.

Украина выпустила по городу пять американских ракет ATACMS в воскресенье, 23 июня. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки ВСУ стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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      Анастасия Шейкина
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