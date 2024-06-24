Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:06, 24 июня 2024Экономика

Чиновников заставили косить траву и полоть газон в российском городе

Мэр Тобольска Афанасьев заставил чиновников полоть газон после жалоб жителей

Кадр: Telegram-канал «Максим Афанасьев»

Мэр Тобольска Максим Афанасьев отправил сотрудников городской администрации на субботник из-за жалоб жителей на слишком высокую траву. Чиновников заставили ее скосить и прополоть газон в городе, пишет Ura.ru.

«Что мешало при наличии финансирования, человеческого и технического ресурса усилить покосы травы в эти дни и не допускать такого безобразия? Так как внятно мне никто ничего пояснить не смог, все сотрудники администрации сегодня вышли на субботник», — заявил глава российского города в своем Telegram.

Сотрудники администрации наводили порядок на территории городских скверов, за которые отвечает муниципалитет. Чиновники косили траву, собирали ее и удаляли сорняки. В пресс-службе мэрии отметили, что Афанасьев обратил внимание на проблему после того, как жители Тобольска пожаловались на быстрорастущую траву. Мэр города убежден, что чиновники сделают правильные выводы и не допустят повторения ситуации.

Ранее в подмосковном Путилково мужчина вспахал газон во дворе жилого дома и устроил на его месте огород. Вместо травы он посадил картошку. Отмечается, что мужчина использует территорию таким образом не впервые — в прошлом году он посадил на газоне свеклу.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупному логистическому центру ВСУ. Там хранилось западное оружие перед отправкой на передовую

      Эксперт нашел общее у напавших в Дагестане боевиков и захватчиков СИЗО Ростова

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о пожаре на съемках

      Отца дагестанских террористов сняли с должности главы района

      Лавров прибыл с визитом в Белоруссию

      Очевидцы сообщили о взрыве в охваченном огнем НИИ под Москвой

      Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

      IBF сняла санкции с российских боксеров

      Раскрыта стоимость обручального кольца новой жены Гарика Харламова

      В Британии предрекли взятие российскими войсками Харькова в ответ на удары ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше