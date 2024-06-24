Чиновников заставили косить траву и полоть газон в российском городе

Мэр Тобольска Афанасьев заставил чиновников полоть газон после жалоб жителей

Мэр Тобольска Максим Афанасьев отправил сотрудников городской администрации на субботник из-за жалоб жителей на слишком высокую траву. Чиновников заставили ее скосить и прополоть газон в городе, пишет Ura.ru.

«Что мешало при наличии финансирования, человеческого и технического ресурса усилить покосы травы в эти дни и не допускать такого безобразия? Так как внятно мне никто ничего пояснить не смог, все сотрудники администрации сегодня вышли на субботник», — заявил глава российского города в своем Telegram.

Сотрудники администрации наводили порядок на территории городских скверов, за которые отвечает муниципалитет. Чиновники косили траву, собирали ее и удаляли сорняки. В пресс-службе мэрии отметили, что Афанасьев обратил внимание на проблему после того, как жители Тобольска пожаловались на быстрорастущую траву. Мэр города убежден, что чиновники сделают правильные выводы и не допустят повторения ситуации.

Ранее в подмосковном Путилково мужчина вспахал газон во дворе жилого дома и устроил на его месте огород. Вместо травы он посадил картошку. Отмечается, что мужчина использует территорию таким образом не впервые — в прошлом году он посадил на газоне свеклу.