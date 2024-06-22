Мужчина вспахал газон во дворе жилого дома в Подмосковье и посадил картошку

Мужчина вспахал газон во дворе жилого дома в Путилково и посадил картошку

Владелец круглосуточного магазина вспахал газон во дворе жилого дома в подмосковном Путилково и устроил на его месте огород. Вместо травы он посадил картошку, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчина использует территорию таким образом не впервые — в прошлом году он посадил на газоне свеклу. Хозяин огорода планирует собрать с грядок 10-15 килограммов картошки, а чуть позже посадить лук и зелень. Выращенные таким образом овощи он ест самостоятельно и продает в магазине.

Местные жители жалуются и просят власти заставить соседа убрать грядки с газона.

Ранее пенсионер из Сочи разозлился из-за шума во дворе своего дома и сломал скамейку, на которой собирались люди. Он заявил, что хотел отодвинуть конструкцию подальше от окон с помощью автомобиля, но скамейка не выдержала.