«Жизнь важнее». Туристы в Дагестане — о том, как пережили теракт, и страхе выходить на улицу

Туристы рассказали, что боятся ездить в Дагестан после теракта в республике

Российские туристы рассказали, что боятся ездить в Дагестан после случившегося в республике теракта. А туроператоры заявляют, что массовых отмен поездок пока не наблюдается. Что происходит в республике сейчас и можно ли отменить тур и вернуть за него деньги, разбиралась «Лента.ру».

В самом регионе отмечают, что паники среди отдыхающих нет, а работа идет в штатном режиме. Директор «Туристического центра Республики Дагестан» при Министерстве по туризму и народно-художественным промыслам Руслан Ахмедов добавил, что в настоящее время МВД проводит тщательные проверки документов приезжих, но ситуация в регионе стабильная.

Пока столкнулись только с одной отменой гостиницы. Возможно, позже отмены и будут. Экскурсионное расписание не меняем, туристы прилетают как запланировано Руслан Ахмедов директор «Туристического центра Республики Дагестан» при Министерстве по туризму и народно-художественным промыслам

Теракты в Дагестане 23 июня

Вечером в воскресенье, 23 июня, в Дагестане произошли два масштабных теракта — в Махачкале и Дербенте. Боевики атаковали православный храм, синагогу и пост ДПС. Нападавшие оказали ожесточенное сопротивление и убили 15 полицейских. В числе боевиков оказались и родственники высокопоставленного чиновника.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В результате в том числе погибли священник, который мог быть целью номер один для террористов, а также охранник храма и другие мирные жители.

По последним данным, в регионе в ходе боевых столкновений ликвидировали шесть боевиков, жертвами терактов стали около 20 человек — более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур, который продлится с 24 по 26 июня.

Насколько опасно в регионе

Отечественные туроператоры сообщают, что массовой отмены поездок в Дагестан пока нет, однако к вечеру 24 июня они все же ожидают некоторого количества аннуляций туров. Такого мнения придерживается директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева. По словам эксперта, в связи со снятием режима КТО в Махачкале и Дербенте утром 24 июня все возвращается в штатный режим.

При этом сами туристы высказывают опасения относительно поездок в Дагестан. Жительница Северной Осетии Карина собиралась в соседнюю республику вместе с подругой в ближайшее время, однако случившаяся атака изменила планы двух путешественниц.

Страшновато как-то ездить туда. Если через месяц все стабильно будет, то поедем. Но сейчас рисковать не хочется. Будь у нас куплен тур, я бы его сдала, даже если бы деньги потеряла. Все-таки жизнь важнее

Карина из Северной Осетии

Еще один путешественник, приехавший в Дагестан с рабочим визитом, заявил, что трагические события 23 июня потрясли не только жителей республики, но и туристов.

Никто не мог представить, что мирная туристическая атмосфера будет нарушена таким ужасным образом. Страх и неопределенность присутствуют как среди гостей, так и среди жителей республики

Александр

По словам Александра, судя по отменам бронирований в гостиницах, многие боятся повторения подобных событий террористического характера. Он заметил, что некоторые отдыхающие стараются избегать мест массового скопления людей, а остальные сократили сроки своего пребывания в республике.

Гид по имени Курбан уже четвертый день находится в походе в горах Дагестана вместе с экскурсионной группой. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что никакой паники у его туристов нет, хотя вечером 23 июня все их внимание было приковано к случившемуся в Махачкале и Дербенте.

Кадр: РИА Новости

По словам Курбана, все нападавшие уже наказаны и пойманы, поэтому никакой опасности для приезжих или жителей региона нет.

У меня пока не было отмен, потому что туристы очень хорошо меня знают. Я не первый год занимаюсь туризмом, отдыхающие доверяют мне, моим словам, моим действиям. Я отвечаю за их безопасность. Они будут спокойно разглядывать красоту наших гор Курбан гид

Еще один россиянин по имени Артем, находившийся в республике в день теракта, рассказал «Ленте.ру», что местные жители и отдыхающие вели себя сдержанно, не паниковали и помогали друг другу. Артем переехал жить в Дагестан из Брянска два месяца назад и во время атаки находился в ресторане с друзьями.

Кому нужна была помощь, мы помогали. Зачем паниковать? Я понимал, что террористов обезвредили, сейчас приедут органы, будет максимально безопасно. Я в целом не видел, чтобы в городе была какая-то паника. Даже прям в пик, когда все это происходило Артем из Дагестана

Можно ли вернуть деньги за туры

В связи с трехдневным трауром в Дагестане некоторые туроператоры отменили экскурсии на ближайшие даты в Дербент и Махачкалу. Аннуляции со стороны туристов есть, хоть и единичные. Многие компании, в том числе перевозчики, идут навстречу путешественникам и стараются возвращать деньги в полном объеме.