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10:01, 24 июня 2024Культура

Данила Козловский назвал преимущества западного кино перед российским

Актер Козловский заявил об отсутствии цензуры в киноиндустрии США

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Актер Данила Козловский назвал преимущества западного кино перед российским. Свою позицию он высказал в YouTube-шоу GlumOFF.

Артист заявил, что секрет успеха американской киноиндустрии заключается в отсутствии цензуры, несмотря на «определенные перекосы». Козловский отметил, что в США снимают как успешные, так и проходные фильмы, но Россия в любом случае пока не может с ними конкурировать.

«Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые в нашей индустрии стараются создавать, несмотря на непростые условия и все то, что происходит. Но все равно мы в роли догоняющих — всегда были и еще долгое время будем», — отметил Козловский.

Ранее российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что представители нового поколения российских режиссеров не умеют снимать кино.

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