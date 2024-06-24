Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:35, 24 июня 2024Наука и техника

В Android-смартфонах появится режим диагоностики

Android Authority: в Android 15 добавят режим диагоностики смартфона

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Корпорация Google добавит в смартфоны на базе Android 15 режим автоматической диагностики. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалисты медиа обнаружили соответствующую функцию в третьей бета-версии операционной системы. С ее помощью пользователи смогут узнать как отдельное состояние компонентов устройства, так и общую оценку исправности телефона. По словам журналистов, появившаяся опция упростит обслуживание и ремонт гаджета.

Функция запускается через раздел «Диагностика устройства» в настройках. Пользователь сможет выбрать два режима — «Работоспособность компонентов» и «Режим оценки». Первый режим позволяет запускать ручные тесты и просматривать состояние батареи и накопителя, второй — вычислять общую оценку качества гаджета.

При диагностировании владелец девайса сможет проверить экран на предмет наличия битых пикселей, посмотреть оставшуюся емкость аккумулятора, узнать ориентировочный срок службы процессора девайса, увидеть серийный номер. В режиме оценки можно отсканировать QR-код на экране другого смартфона и таким образом проверить работоспособность последнего.

В середине апреля стало известно, что в Android 15 добавили поддержку зарядки через NFC. Функция позволяет заряжать гаджеты, которые имеют сравнительно небольшой аккумулятор.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Стрельба в центре Дербента прекратилась

      В Британии призвал Запад начать переговоры с Россией по Украине

      В США призвали ужесточить санкции против России ради Украины

      Кэти Перри снялась в кожаном комбинезоне с глубоким декольте

      В Пентагоне никак не отреагировали на сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS

      Швейцария упустила победу над Германией, венгерский футболист попал в больницу: как прошел десятый день Евро-2024

      Россиянка рассказала о бое с ЧВК «Вагнер» в день мятежа Пригожина и взрыве в ее доме

      В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

      Женщина отсудила миллионы у пообещавшего выжечь пенисом ее травму психотерапевта

      В Android-смартфонах появится режим диагоностики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше