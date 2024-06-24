В Android-смартфонах появится режим диагоностики

Android Authority: в Android 15 добавят режим диагоностики смартфона

Корпорация Google добавит в смартфоны на базе Android 15 режим автоматической диагностики. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалисты медиа обнаружили соответствующую функцию в третьей бета-версии операционной системы. С ее помощью пользователи смогут узнать как отдельное состояние компонентов устройства, так и общую оценку исправности телефона. По словам журналистов, появившаяся опция упростит обслуживание и ремонт гаджета.

Функция запускается через раздел «Диагностика устройства» в настройках. Пользователь сможет выбрать два режима — «Работоспособность компонентов» и «Режим оценки». Первый режим позволяет запускать ручные тесты и просматривать состояние батареи и накопителя, второй — вычислять общую оценку качества гаджета.

При диагностировании владелец девайса сможет проверить экран на предмет наличия битых пикселей, посмотреть оставшуюся емкость аккумулятора, узнать ориентировочный срок службы процессора девайса, увидеть серийный номер. В режиме оценки можно отсканировать QR-код на экране другого смартфона и таким образом проверить работоспособность последнего.

В середине апреля стало известно, что в Android 15 добавили поддержку зарядки через NFC. Функция позволяет заряжать гаджеты, которые имеют сравнительно небольшой аккумулятор.