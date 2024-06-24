Экипаж самолета забыл на взлетной полосе пассажиров в инвалидных колясках

Экипаж EasyJet забыл на взлетной полосе трех пассажиров в инвалидных колясках

Члены экипажа авиакомпании EasyJet после посадки забыли на взлетной полосе трех пассажиров в инвалидных колясках. Об этом пишет The Independent.

Путешественница по имени Лиз Вейр рассказала изданию, что в пятницу, 21 июня, она должна была лететь из Белфаста, Северная Ирландия, в Эдинбург, Шотландия. Она и два других инвалида-колясочника ждали, пока остальные пассажиры зайдут в салон. Когда посадка закончилась и Вейр подъехала к трапу, пилот подал сигнал, означающий, что на борт ее не пустят.

«Наши посадочные талоны были отсканированы, моя сумка лежала в самолете. Они должны были знать, что мы приедем», — пожаловалась женщина.

По данным источника, представитель перевозчика извинился за инцидент и заявил, что авиакомпания проводит расследование и всем пассажирам будет выплачена компенсация.

В январе пилот канадской авиакомпании Porter Airlines отказал инвалиду в посадке на рейс. Мужчину не пустили в самолет из-за аккумуляторов в его коляске.

