Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:27, 24 июня 2024Путешествия

Экипаж самолета забыл на взлетной полосе пассажиров в инвалидных колясках

Экипаж EasyJet забыл на взлетной полосе трех пассажиров в инвалидных колясках

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Члены экипажа авиакомпании EasyJet после посадки забыли на взлетной полосе трех пассажиров в инвалидных колясках. Об этом пишет The Independent.

Путешественница по имени Лиз Вейр рассказала изданию, что в пятницу, 21 июня, она должна была лететь из Белфаста, Северная Ирландия, в Эдинбург, Шотландия. Она и два других инвалида-колясочника ждали, пока остальные пассажиры зайдут в салон. Когда посадка закончилась и Вейр подъехала к трапу, пилот подал сигнал, означающий, что на борт ее не пустят.

Материалы по теме:
«Главное — правильный пинок» Как россиянин оказался в инвалидном кресле, но изменил свою жизнь ради путешествий
«Главное — правильный пинок»Как россиянин оказался в инвалидном кресле, но изменил свою жизнь ради путешествий
8 декабря 2021
Время неограниченных возможностей. Как корпоративная культура в России разворачивается в сторону инклюзивности
Время неограниченных возможностей.Как корпоративная культура в России разворачивается в сторону инклюзивности
27 октября 2022

«Наши посадочные талоны были отсканированы, моя сумка лежала в самолете. Они должны были знать, что мы приедем», — пожаловалась женщина.

По данным источника, представитель перевозчика извинился за инцидент и заявил, что авиакомпания проводит расследование и всем пассажирам будет выплачена компенсация.

В январе пилот канадской авиакомпании Porter Airlines отказал инвалиду в посадке на рейс. Мужчину не пустили в самолет из-за аккумуляторов в его коляске.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Россия обвинила США в обстреле Севастополя. В Кремле уверены — Вашингтону придется за него отвечать

      В Запорожской области сообщили о массированном обстреле ВСУ

      Назван срок запуска беспилотников в метро Москвы

      Китайский Chang’e-6 с лунным грунтом направился к Земле

      Полковник ФСБ оценил подготовку боевиков в Дагестане фразой «не с улицы пришли»

      У прилетевшего из ОАЭ в Россию пассажира изъяли бриллианты на миллионы рублей

      Популярная певица начала продавать панамы из фольги для защиты от 5G

      Крупный пожар в НИИ под Москвой сняли на видео

      Сенатор заявил о более жестких требованиях к Украине после обстрела Севастополя

      На Украине подожгли еще три автомобиля военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше