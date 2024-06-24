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20:25, 24 июня 2024Силовые структуры

Экс-глава российского управления миграции УМВД задержан за организацию незаконной миграции

В Приморье экс-главу управления УМВД обвинили в организации незаконной миграции

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Приморье экс-главу управления миграции УМВД России по Приморскому краю задержали по подозрению в организации незаконной миграции 41 гражданина Республики Узбекистан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Следователем принято решение о необходимости избрания в отношении задержанного меры пресечения. Сейчас подследственный уволен из органов внутренних дел.

По данным правоохранителей, в период с июня 2018 года по август 2023 года обвиняемый вместе с начальником отдела этого же управления УМВД и неким гражданином Узбекистана организовал незаконное пребывание в России 41 гражданина Узбекистана.

По информации следствия, возбужденное в отношении него уголовное дело объединено в единое производство с делом о бандитизме, о расправах и вымогательствах, а также других преступлениях в миграционной сфере, которые он совершил вместе с соучастниками. В отношении его подельников меры пресечения были избраны ранее.

Ранее сообщалось, что четырех высокопоставленных сотрудников из руководства полиции Тульской области задержали по делу об организации незаконной миграции.

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      Анна Габай
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