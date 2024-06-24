Экс-премьер Украины допустил неформальный диалог США и РФ о рисках ядерной войны

Экс-премьер Украины Азаров: США и РФ могут неформально обсудить ядерные риски

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил неформальный диалог между США и РФ, посвященный ядерным рискам. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и Фактам».

«У той стороны все-таки есть какие-то здравые мысли о том, что нельзя планету подвергать риску ядерной войны. Есть надежды на то, что может возникнуть неформальны и не публичный диалог, который выльется в некий конкретный договор», — сказал Азаров.

По его мнению, эти договоренности будет выполнять и администрация президента Украины Владимира Зеленского, потому что США имеют стопроцентное влияние на Киев.

Ранее старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США согласны с Россией по вопросу ядерного оружия, в частности в сфере сохранения ограничений на его развернутое положение. Он назвал это позитивным моментом.