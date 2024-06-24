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11:03, 24 июня 2024Путешествия

Европа еще больше ограничила въезд россиянам

ЕС запретил авиакомпаниям выполнять частные перелеты и чартеры по заказу россиян

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) запретил своим авиакомпаниям выполнять частные перелеты и чартеры по всем миру по заказу российских физических и юридических лиц. Об этом говорится в 14-м пакете санкций против России, документ опубликован на сайте Совета ЕС.

Уточняется, что очередные ограничения затронули 116 физических и юридических лиц в России. Помимо этого, вводятся экспортные ограничения на 61 компанию из Китая, ОАЭ и Турции.

О том, что Европа захотела еще больше ограничить доступ россиянам, сообщалось 21 июня. Тогда сообщалось, что ограничения будут распространяться на любые авиаперелеты, для которых российские юридические или физические лица могут определить место взлета и посадки.

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      Алина Черненко
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