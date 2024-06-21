Европа захотела еще больше ограничить доступ россиянам

В Европе захотели запретить россиянам частные перелеты и чартеры

В Европе захотели запретить любые частные и чартерные перелеты, которые осуществляются в интересах российских граждан или компаний. О том, что россиянам планируют еще больше ограничить доступ в ЕС, сообщает портал EUobserver со ссылкой на 14-й пакет санкций.

Уточняется, что ограничения будут распространяться на любые авиаперелеты, для которых российские юридические или физические лица могут определить место взлета и посадки. В качестве примера издание приводит перелеты, заказываемые российскими юрлицами на курорты.

О том, что в Европарламенте допустили разработку новых санкций против России, стало известно в пятницу, 21 июня. По словам депутата Европарламента от ФРГ Гуннара Бека, скоро в Европе «не останется категорий, против которых можно будет вводить санкции».