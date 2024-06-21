В Европарламенте допустили разработку новых санкций против России

Евродепутат от ФРГ Гуннар Бек: 14-й пакет санкций против России ударит по ЕС

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что Евросоюз уже обсуждает дальнейшие санкции против России, не дожидаясь принятия 14-го пакета. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Бек заявил, что скоро в Европе «не останется категорий, против которых можно будет вводить санкции». «Однако я уверен, что они уже, в общем и целом, обсуждают дальнейшие меры», — допустил евродепутат.

По мнению политика, 14-й пакет санкций против России ударит по Евросоюзу. Если будут запрещены поставки российского СПГ в Европу, стоимость голубого топлива вырастет.

Ранее Бек оценил ущерб для экономики Германии от антироссийских санкций. «Я думаю, что Германия могла потерять от 1 до 1,5 процента ежегодного роста ВВП, что за несколько лет составило значительную сумму», — допустил он.