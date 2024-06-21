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01:09, 21 июня 2024Экономика

В Германии оценили ущерб для экономики от антироссийских санкций

Депутат ЕП Бек: ФРГ могла потерять до 1,5% роста ВВП от санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что экономика страны столкнулась с негативными последствиями от санкций, введенных против России. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Бек оценил ущерб для экономики Германии от антироссийских санкций и подчеркнул, что ему сложно назвать число, поскольку он не занимался подсчетами. Однако Евросоюз понес «довольно значительные потери» от ограничений против России.

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«Я думаю, что Германия могла потерять от 1 до 1,5 процента ежегодного роста ВВП, что за несколько лет составило значительную сумму. Это может быть и больше 1,5 процента. И это же относится к ряду других европейских стран, включая государства Восточной Европы», — отметил он.

О согласовании постпредами стран ЕС 14-го пакета антироссийских санкций сообщалось 20 июня. При этом председательство Бельгии не раскрывать каких-либо подробностей новых ограничений в отношении России.

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      Марина Совина
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