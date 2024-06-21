В Германии оценили ущерб для экономики от антироссийских санкций

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что экономика страны столкнулась с негативными последствиями от санкций, введенных против России. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».
Бек оценил ущерб для экономики Германии от антироссийских санкций и подчеркнул, что ему сложно назвать число, поскольку он не занимался подсчетами. Однако Евросоюз понес «довольно значительные потери» от ограничений против России.
«Я думаю, что Германия могла потерять от 1 до 1,5 процента ежегодного роста ВВП, что за несколько лет составило значительную сумму. Это может быть и больше 1,5 процента. И это же относится к ряду других европейских стран, включая государства Восточной Европы», — отметил он.
О согласовании постпредами стран ЕС 14-го пакета антироссийских санкций сообщалось 20 июня. При этом председательство Бельгии не раскрывать каких-либо подробностей новых ограничений в отношении России.