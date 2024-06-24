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18:07, 24 июня 2024Экономика

Период падения иностранных инвестиций в Китай достиг года

Минторг КНР сообщил о 12 подряд месяце падения иностранных инвестиций в страну

Фото: Joyce Zhou / Reuters

Объем прямых иностранных инвестиций в Китай в мае упал 12 месяц подряд, с начала года падение составило 28,2 процента. Об этом сообщает Министерство торговли КНР.

По итогам первых четырех месяцев снижение было несколько меньшим — 27,9 процента. Как отмечают в ведомстве, такая динамика в первую очередь связана с высокой базой прошлого года, когда на фоне отмены коронавирусных ограничений приток инвестиций находился на близких к рекордным уровнях.

С лета 2023 года из-за слабых результатов восстановления экономики инвесторы скорректировали ожидания, и с тех пор вложения не вернулись на уровень годичной давности. По оценке министерства, в целом ожидания и уверенность иностранных инвесторов стабильны, поводов для каких-либо всплесков или провалов в Пекине не видят.

Ранее сообщалось, что для снижения напряженности на рынке недвижимости, который остается одной из основных проблем китайской экономики, власти КНР рассматривают возможность покупки большого числа квартир. Ранее Пекин уже реализовывал несколько пилотных программ такого рода, но новый план выглядит гораздо масштабнее.

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      Платон Щукин
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