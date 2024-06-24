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23:50, 24 июня 2024Экономика

Генпрокуратура заявила о продаже земли в «Барвихе» в 236 раз ниже рынка

Генпрокуратура заявила о продаже земли УДП в «Барвихе» в 236 раз ниже рынка

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Генеральная прокуратура заявила о намерении оспорить передачу земель санатория Управделами президента (УДП) «Барвиха» в элитном поселке на Рублевском шоссе частным собственникам. Об этом сообщает РБК.

В понедельник, 24 июня, в Одинцовском суде Московской области приступили к рассмотрению иска по существу. Надзорный орган утверждает, что восемь гектаров земли из 99, ранее принадлежавших УДП, в 2001 году были проданы по цене в 236 раз ниже рынка, за 54,4 миллиона рублей. «В реальности данный земельный участок стоил 13 миллиардов рублей», — утверждает прокурор.

Также надзорное ведомство считает, что ответчики «прикрыли свои действия инвестконтрактом», который был подписан не директором санатория, а главным врачом, который не имел право подписи. Надзорное ведомство считает, что сделка была незаконной, и настаивает на возврате их в федеральную собственность.

В 2001 г. земли санатория «Барвиха» площадью 99 га были денационализированы и проданы частному инвестору — ООО «Кантри Про», который выступил в роли промежуточного владельца. Из этих земель был оформлен закрытый коттеджный поселок «Сады Майендорф», элитные участки быстро разошлись по частным рукам и затем неоднократно перепроданы. В 2009 году ООО было ликвидировано.

Тогда сделка внимания к себе не привлекла — в распоряжении санатория оставалось еще более 200 га лесных угодий, а разгосударствление госактивов было в тренде. Правда, в 2013 году прокуратура обнаружила в проведении сделки недочеты и возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации земель в Барвихе. Но затем оно было закрыто.
И вот, в январе 2024 года, генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать приватизацию земель незаконной и вернуть их государству.

В иске прокуратуры фигурируют 7 юридических и физических лиц, владеющих тринадцатью участками на территории поселка, занимающими 8 из 99 га земли поселка «Сады Майендорф».

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      Марина Совина
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