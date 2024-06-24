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20:06, 24 июня 2024Мир

Генсек НАТО прокомментировал удар ВСУ по Севастополю

Генсек НАТО Столтенберг: военная помощь ВСУ не делает альянс стороной конфликта

Фото: Blair Gable / Reuters

Военная помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) не делает страны НАТО стороной конфликта с Россией. Так удар украинской армии американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю прокомментировал генсек Североатлантического аольянса Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«Наша поддержка не делает альянс участником конфликта, она позволяет гарантировать, что Украина может реализовать свое право на самозащиту», — сказал глава военного блока.

23 июня российские средства противовоздушной обороны сбили в небе у побережья Севастополя пять ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над городом, ее осколки упали на пляжи с отдыхающими.

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      Виктория Кондратьева
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