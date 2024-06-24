Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:08, 24 июня 2024Бывший СССР

В ЕС пригрозили оставить Грузию без финансирования

Боррель: ЕС прекратит финансирование Грузии при сохранении курса Тбилиси
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: dts Nachrichtenagentur / imago-images.de / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) прекратит финансирование Грузии, если Тбилиси не изменит свой курс. На это грузинскому руководству указал Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Мы готовы прекратить финансовую поддержку Грузии и поддержку по линии Европейского фонда мира. Это можно сделать немедленно», — указал он, подчеркнув, что решение не потребует консенсуса всех стран ЕС и, следовательно, поддерживающая Тбилиси Венгрия не сможет этому помешать.

В Евросоюзе критикуют принятый в Грузии так называемый закон об иноагентах, который в Брюсселе считают отходом от демократических принципов. По словам Борреля, Тбилиси необходимо отказаться от данного закона, сменить внутриполитический курс, иначе уровень контактов между Грузией и ЕС будет даже понижен.

Ранее Жозеп Боррель пригрозил властям Грузии закрыть дверь в Евросоюз. Хотя для народов страны путь в ЕС всегда открыт, но грузинскому правительству, по его словам, необходимо изменить свои внутри- и внешнеполитические приоритеты.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО прокомментировал удар ВСУ по Севастополю

      Звезда OnlyFans бросила учебу ради съемок в порно и назвала себя умной

      На Украине объявили об увольнении командующего Объединенными силами ВСУ

      В ЕС пригрозили оставить Грузию без финансирования

      Безопасного съедобного робота изготовили из пищи

      Россиянка избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления

      В России предложили заняться «заброшками»

      СК завершил расследование в отношении потушившего свечи в православном храме иностранца

      В России заявили о необходимости проверки данных о поставках сербских боеприпасов ВСУ

      Названо имя стрелявшего в священника в Дагестане террориста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше