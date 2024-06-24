В ЕС пригрозили оставить Грузию без финансирования

Боррель: ЕС прекратит финансирование Грузии при сохранении курса Тбилиси

Европейский союз (ЕС) прекратит финансирование Грузии, если Тбилиси не изменит свой курс. На это грузинскому руководству указал Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Мы готовы прекратить финансовую поддержку Грузии и поддержку по линии Европейского фонда мира. Это можно сделать немедленно», — указал он, подчеркнув, что решение не потребует консенсуса всех стран ЕС и, следовательно, поддерживающая Тбилиси Венгрия не сможет этому помешать.

В Евросоюзе критикуют принятый в Грузии так называемый закон об иноагентах, который в Брюсселе считают отходом от демократических принципов. По словам Борреля, Тбилиси необходимо отказаться от данного закона, сменить внутриполитический курс, иначе уровень контактов между Грузией и ЕС будет даже понижен.

Ранее Жозеп Боррель пригрозил властям Грузии закрыть дверь в Евросоюз. Хотя для народов страны путь в ЕС всегда открыт, но грузинскому правительству, по его словам, необходимо изменить свои внутри- и внешнеполитические приоритеты.