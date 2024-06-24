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12:52, 24 июня 2024Россия

Глава СПЧ призвал международные организации осудить ракетный обстрел Севастополя

Глава СПЧ призвал международные организации осудить ракетный удар по Севастополю

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя / ТАСС

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал международные организации, среди которых ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International и Международный Комитет Красного Креста, дать жесткую оценку ракетному обстрелу Севастополя, чтобы повлиять на преступные действия украинских властей. Об этом сообщается в своем Telegram-канале СПЧ.

«Американские ракеты ATACMS бьют по отдыхающим — ООН просит избегать жертв среди мирного населения, ОБСЕ молчит, представителю Пентагона, по его словам, просто "нечего сказать"», — констатировал он.

При этом, правозащитник выделил мнение американской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, предложившей представить, что Россия выпустила бы кассетные боеприпасы по пляжу Флориды.

Кроме того, глава СПЧ выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее в Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по городу 23 июня. Одна из ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

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      Игорь Дмитров
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