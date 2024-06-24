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14:37, 24 июня 2024Путешествия

ГСЭ отменил сборы за возврат билетов в Крым

Железнодорожный оператор временно отменил сборы за возврат билетов в Крым

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) временно отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и Севастополь и обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Уточняется, что сбор отменен на 24, 25 и 26 июня. Кроме того, в ГСЭ выразили соболезнования родственникам погибших.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что сейчас в Крыму могут находиться около 250 организованных туристов. С просьбами о досрочном возвращении они пока не обращались.

23 июня одна из выпущенных ВСУ ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

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      Марк Успенский
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