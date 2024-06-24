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17:03, 24 июня 2024Россия

Исламовед указал на странность в почерке атаковавших Дагестан террористов

Исламовед Ярлыкапов: почерк действовавших в Дагестане террористов напоминает ИГ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Почерк действовавших в Дагестане террористов напоминает действия Исламского государства (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), однако в нем есть странности. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил российский исламовед, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Ярлыкапов отметил, что при совершении атаки дагестанские террористы не использовали символику запрещенной организации.

«Очень похоже на то, как проводят теракты представители "Исламского государства", — уточнил Ярлыкапов. — Однако остается много вопросов, так как в этот раз не было заметно мишуры, связанной с этой организацией: черных повязок с надписями и так далее. Возможно, они уже отказались от всего этого».

Пока никто не взял на себя ответственность за эту атаку, поэтому нужно подождать и посмотреть, что произойдет

Ахмет Ярлыкапов

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Один из нападавших оказался политиком.

После трагедии возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса — 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия»).

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      Марк Леонов
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