Один из напавших на синагогу и церкви в Дагестане боевиков оказался политиком

«Справедливая Россия» исключила из партии участника нападений в Дагестане

Один из напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков оказался бывшим главой отделения партии «Справедливая Россия» (СРЗП) в Сергокалинском районе Али Закаригаевым. Политика исключили из партии, сообщили в дагестанском отделении СРЗП, пишет «Подъем».

По данным издания, Закаригаев руководил отделением два года назад. Политик отказался от должности, но продолжил оставаться рядовым членом «Справедливой России».

«Сейчас мы готовим решение о его исключении. В партии он ничем таким не отметился, мы не замечали, он активно работал, сотрудничал с нами, принимал участие в выборах. Вообще никаких [жалоб не поступало] (..) двое детей у него, постоянно на совещания приходил. Мы тут немножечко в шоке», — рассказали о Закаригаеве в партии.

Позже в центральном штабе СРЗП сообщили, что решение об исключении Закаригаева из партии принято.

Председатель дагестанского отделения «Справедливой России» Камил Давдиев, в свою очередь, заявил, что произошедший теракт «призван посеять страх и панику, разжечь межнациональную вражду и межрелигиозную ненависть, разобщить общество», но «эти цели не будут достигнуты», а организаторы и исполнители преступлений «понесут заслуженную кару».

Вечером 23 июня вооруженные боевики, по данным Национального антитеррористического комитета, напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. По последним данным, число жертв составило 20 человек.