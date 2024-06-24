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15:30, 24 июня 2024Экономика

Известный российский актер рассказал об удаленном строительстве дома

Актер Данила Якушев заявил, что построил дом удаленно

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Данила Якушев заявил, что фактически возвел свой дом удаленно. Интервью с ним публикует журнал WomanHit.

Звезда сериалов «Молодежка», «Филин» и фильма «Горько» ответил на вопрос о том, где он в данный момент проживает — в Москве или в лесу, где он построил себе дом. По словам артиста, недавно, во время съемок в очередном проекте, он чуть более месяца жил на Памире на высоте 4000 метров. До этого же он из-за работы полгода прожил в Санкт-Петербурге. «Поэтому я удаленно построил дом, уже почти финал. Но был там за полгода всего два дня», — отметил Якушев.

Год назад Якушев сообщил, что построил дачу в 35 километрах от Москвы за 3,5 миллиона рублей. Он рассказал, что приобрел заболоченный участок площадью 10 соток, который осушал с помощью 20 грузовиков песка и 10 грузовиков земли. При этом актер не только самостоятельно оформил жилье, но и своими руками изготовил необходимую мебель.

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      Полина Кислицына
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