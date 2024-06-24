Кадыров отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова приглашением в Чечню

Кадыров заявил, что «задержал» Вайханова и пригласил СБУ в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично отреагировал на возбуждение Службой безопасности Украины (СБУ) уголовного дела в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова. В своем Telegram-канале он написал, что «задержал» Вайханова и пригласил сотрудников СБУ приехать в республику.

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!», — написал чеченский лидер.

Ранее Кадыров прокатился на модернизированном танке Т-72 на месте командира боевой машины. Кадыров отметил комфорт обновленного танка и пообещал приехать на нем в Киев. До этого чеченский лидер пожал пшеницу и попал на видео. Он рассказал, что получил удовольствие как от управления сельхозтехникой, так и от общения с комбайнером.