Глава Чечни Кадыров сел за руль комбайна и лично поучаствовал в сборе урожая

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожал пшеницу и попал на видео. Видеоотчет о посещении одного из сельскохозяйственных предприятий республики руководитель российского региона опубликовал в Telegram.

На кадрах Кадыров сел за руль комбайна и лично поучаствовал в уборке урожая. В поездке к аграриям его сопровождал чеченский министр сельского хозяйства Висхан Мацуев.

Глава Чечни заявил, что получил удовольствие как от управления сельхозтехникой, так и от общения с комбайнером. Он также поблагодарил работников отрасли за их труд. «Ваша деятельность в сельском хозяйстве очень важна и необходима», — отметил Кадыров.

Ранее глава Чечни прокатился на модернизированном танке Т-72 на месте командира боевой машины. Такие танки используют российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Кадыров отметил комфорт обновленного танка и пообещал приехать на нем в Киев.