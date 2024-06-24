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19:53, 24 июня 2024Россия

Кадыров пожал пшеницу и попал на видео

Глава Чечни Кадыров сел за руль комбайна и лично поучаствовал в сборе урожая

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожал пшеницу и попал на видео. Видеоотчет о посещении одного из сельскохозяйственных предприятий республики руководитель российского региона опубликовал в Telegram.

На кадрах Кадыров сел за руль комбайна и лично поучаствовал в уборке урожая. В поездке к аграриям его сопровождал чеченский министр сельского хозяйства Висхан Мацуев.

Глава Чечни заявил, что получил удовольствие как от управления сельхозтехникой, так и от общения с комбайнером. Он также поблагодарил работников отрасли за их труд. «Ваша деятельность в сельском хозяйстве очень важна и необходима», — отметил Кадыров.

Ранее глава Чечни прокатился на модернизированном танке Т-72 на месте командира боевой машины. Такие танки используют российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Кадыров отметил комфорт обновленного танка и пообещал приехать на нем в Киев.

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      Алан Босиков
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