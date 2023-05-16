Кадыров прокатился на модернизированном танке и пообещал приехать в Киев

Кадыров прокатился на модернизированном танке Т-72 и пообещал приехать в Киев

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на модернизированном российском танке Т-72 и пообещал приехать в Киев. Видеозапись с прикрепленным к ней сообщением он разместил в Telegram.

На кадрах Кадыров находится в движущемся танке с надписью «Ахмат сила», занимая место командира машины. Он не уточнил, о какой именно модификации Т-72 идет речь, однако продемонстрированный на видео танк напоминает Т-72Б3 расположенными под большим углом «скулами» динамической защиты. Такие танки применяют российские войска, участвующие в специальной военной операции.

Глава Чечни отметил комфорт обновленного танка, рассказав, что в боевой машине «даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то». Он добавил, что продукция отечественной школы танкостроения превосходит западные аналоги как по боевой мощи и защите, так и по удобству эксплуатации. «На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию», — заключил Кадыров.

Ранее он попросил президента России Владимира Путина направить подразделение чеченского спецназа а Артемовск для занятия позиций, удерживаемых «ЧВК Вагнер».