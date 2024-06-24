Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:00, 24 июня 2024Мир

Кеннеди-младший осудил удар ВСУ по Севастополю

Кандидат в президенты США Кеннеди счел удар по Севастополю эскалацией конфликта

Фото: Mike Blake / Reuters

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю является очередной безрассудной эскалацией военного конфликта. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

«Еще одна безрассудная эскалация со стороны Украины, прокси-силы США», — написал американский политик, также пообещав «закончить эту войну».

Кеннеди-младший подчеркнул, что «Россия привлечет США к ответственности за удары кассетными боеприпасами по гражданским отдыхающим на пляже».

Ранее Кеннеди-младший связал вероятный крах США с продолжением конфликта на Украине. По его словам, страна может погибнуть из-за собственной непродуманной политики.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупному логистическому центру ВСУ. Там хранилось западное оружие перед отправкой на передовую

      В шарах с экскрементами из Северной Кореи обнаружили паразитов

      Исламовед указал на странность в почерке атаковавших Дагестан террористов

      Генсек ООН осудил теракт в Дагестане

      Командира ВСУ заочно осудили на 28 лет за расстрел автомобиля с белыми лентами в Мариуполе

      Кеннеди-младший осудил удар ВСУ по Севастополю

      Эксперт нашел общее у напавших в Дагестане боевиков и захватчиков СИЗО Ростова

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о пожаре на съемках

      Отца дагестанских террористов сняли с должности главы района

      Лавров прибыл с визитом в Белоруссию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше