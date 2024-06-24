Кандидат в президенты США Кеннеди счел удар по Севастополю эскалацией конфликта

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю является очередной безрассудной эскалацией военного конфликта. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

«Еще одна безрассудная эскалация со стороны Украины, прокси-силы США», — написал американский политик, также пообещав «закончить эту войну».

Кеннеди-младший подчеркнул, что «Россия привлечет США к ответственности за удары кассетными боеприпасами по гражданским отдыхающим на пляже».

Ранее Кеннеди-младший связал вероятный крах США с продолжением конфликта на Украине. По его словам, страна может погибнуть из-за собственной непродуманной политики.