В США связали крах страны с продолжением конфликта на Украине

Кеннеди-младший: США ждет крах из-за конфликта на Украине

Соединенные Штаты может ждать крах из-за неверной политики в отношении конфликта на Украине. Об этом написал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший на своей странице в социальной сети X.

«В этом конфликте [на Украине] США рискуют погибнуть от собственного меча», — подчеркнул он, отметив, что разрешение Вашингтона стрелять украинской армии американским оружием по российским регионам приводит лишь к эскалации напряженности.

По словам политика, моральное лидерство США было подорвано еще во время войны во Вьетнаме, а нынешние события лишь продолжили данную тенденцию. С его точки зрения, теперь все большую роль в мировой политике приобретают страны БРИКС.

Ранее Роберт Кеннеди — младший призвал США начать переговоры с Россией по Украине. По его мнению, в Москве готовы к обсуждению условий мира, а продолжение конфликта грозит уничтожением всей планеты.