Ким Кардашьян сравнили с Джорджем Вашингтоном из-за одной детали на фото

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась фото с новой прической и развеселила фанатов. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед фотографом в облегающем тело комбинезоне бежевого цвета. Кроме того, бизнесвумен заплели необычные косы. В то же время от макияжа предпринимательница отказалась.

Поклонников рассмешила прическа Кардашьян, из-за чего они сравнили ее с первым президентом США Джорджем Вашингтоном. «Одна деталь испортила все, Ким», «Какая это глава конституции?», «Новый портрет Вашингтона?», «Это смешно», — высказывались многочисленные комментаторы.

Ранее наряд Ким Кардашьян для похода в продуктовый магазин также подвергся критике в сети. На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, телезвезда предстала в облегающем белом боди и полупрозрачных лосинах.