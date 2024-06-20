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19:22, 20 июня 2024Ценности

Наряд Ким Кардашьян для похода в продуктовый магазин высмеяли в сети

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Пользователи сети высмеяли наряд американской телезвезды Ким Кардашьян для похода в магазин за продуктами. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, 43-летняя знаменитость предстала в облегающем белом боди и полупрозрачных лосинах. Также на ней были вьетнамки на каблуке, ожерелье с кулоном и широкий браслет.

Читатели портала не оценили внешний вид предпринимательницы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Спасибо за модную идею. Я как раз думал, что надеть, чтобы сходить в магазин за молоком», «Именно в таком виде я так часто вижу женщин в продуктовых магазинах. Смешно», «Конечно, мы все поверили, что она ходила за продуктами ночью в таком виде», «Зачем ей идти в продуктовый магазин? Сомневаюсь, что она сможет что-то приготовить», «Могу поспорить, что она вышла из машины, сделала несколько шагов и вернулась», — высказывались они.

Ранее Ким Кардашьян обругали в сети за полет на частном самолете за чизкейком. Юзеры вспомнили об интервью телезвезды журналу Vogue, в котором она призналась, что решила воспользоваться своим воздушным судном ради одного кондитерского изделия.

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      Мария Винар
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