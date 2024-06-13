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14:51, 13 июня 2024Ценности

Ким Кардашьян обругали в сети за полет на частном самолете за чизкейком

Фото: @kimkardashian

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян за полет на частном самолете за чизкейком. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

Юзеры вспомнили об интервью бизнесвумен журналу Vogue, в котором она призналась, что решила воспользоваться своим воздушным судном ради одного кондитерского изделия. Тогда ей очень хотелось попробовать особенный чизкейк, который подавали в отеле Costes в Париже, Франция. Однако когда она туда прилетела, то узнала, что десерт закончился. «Я думала, что пролетела на одну ночь. Но сотрудники отеля сказали, что сделают его для меня», — рассказала Кардашьян.

Комментаторы возмутились данным фактом. «Ким Кардашьян — избалованная псевдознаменитость», «Ким Кардашьян проделала путь из Лос-Анджелеса в Париж только потому, что хотела съесть определенный чизкейк, а затем улетела домой, а я пью из бумажных трубочек, чтобы спасти мир», «Это просто Кардашьян. Ничего удивительного», — высказывались они.

В июне 2022 года пользователи сети также раскритиковали бизнесвумен Кайли Дженнер за 17-минутный полет на личном джете из города Камарильо в Ван-Найс, поскольку данное расстояние можно преодолеть на автомобиле за 45 минут.

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      Мария Винар
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