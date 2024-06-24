Командира ВСУ заочно осудили на 28 лет за расстрел автомобиля с белыми лентами в Мариуполе

В ДНР командир ВСУ заочно получил 28 лет за расстрел автомобиля с белыми лентами

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 28-летнего командира 3-го взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Бездухова к 28 годам лишения свободы за расстрел из автоматов автомобиля с белыми лентами, внутри которого находились двое человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Бездухов признан виновным по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Военнослужащий объявлен в международный розыск.

Как установил суд, в период с марта по апрель 2022 года Бездухов находился на боевой позиции, расположенной на территории промышленного здания в Мариуполе. Тогда он вместе с другими военнослужащими ВСУ расстрелял из автоматов двигавшийся по улице Первомайской автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида, внутри которого находились двое мирных граждан. В результате полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики рассмотрит дело в отношении 22-летнего снайпера 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Яна Худобы.