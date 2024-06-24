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11:43, 24 июня 2024Бывший СССР

Латвия потратит доходы от замороженных российских активов на производство FPV-дронов

Минобороны Латвии задействует доходы от российских активов в производстве БПЛА

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Министерство обороны Латвии планирует задействовать доходы от замороженных российских активов в Евросоюзе для грантов в производстве FPV-дронов. Об этом сообщает Baltijas Balss.

Отмечается, что для оплаты грантов в сферах закупки, разработки и производства БПЛА будет использовано 1,4 миллиарда евро дохода с оплатой в размере ста процентов. Всего в Латвии, как сообщает издание, на 2024 год предполагается закупить изделий на 10 миллионов евро для производства беспилотников.

В апреле стало известно, что Украина и Латвия планируют начать совместное производство беспилотных летательных аппаратов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, власти двух стран обсудили совместное производство снарядов, а также договорились об обучении в Латвии украинских военнослужащих. Украинский премьер тогда также подтвердил, что Латвия обязалась ежегодно тратить на помощь Киеву 0,25 процента от своего ВВП.

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      Валентин Карант
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