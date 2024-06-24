Лавров назвал нападение НАТО на Белоруссию переходом опаснейшей черты

Лавров: нападение НАТО на Белоруссию будет переходом за опаснейшую черту

Гипотетическое нападение войск НАТО на Белоруссию станет переходом за опаснейшую черту. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает БЕЛТА.

«Я даже не хочу рассуждать на тему таких угрюмых, мрачных сценариев», — так прокомментировал он возможную атаку стран НАТО на встрече с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

При этом, по словам Лаврова, совместные действия России и Белоруссии должны быть оценены на Западе и, соответственно, не допустят подобного исхода событий. Ранее Сергей Алейник также говорил о важности выстраивания новой системы безопасности в Большой Евразии и положительно оценил мирные инициативы России по урегулированию конфликта на Украине.

Сергей Лавров прибыл сегодня с визитом в Минск. Помимо встречи с Сергеем Алейником, запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Визит, как отмечается, приурочен к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между странами.