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19:23, 24 июня 2024Бывший СССР

Лавров назвал нападение НАТО на Белоруссию переходом опаснейшей черты

Лавров: нападение НАТО на Белоруссию будет переходом за опаснейшую черту

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Гипотетическое нападение войск НАТО на Белоруссию станет переходом за опаснейшую черту. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает БЕЛТА.

«Я даже не хочу рассуждать на тему таких угрюмых, мрачных сценариев», — так прокомментировал он возможную атаку стран НАТО на встрече с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

При этом, по словам Лаврова, совместные действия России и Белоруссии должны быть оценены на Западе и, соответственно, не допустят подобного исхода событий. Ранее Сергей Алейник также говорил о важности выстраивания новой системы безопасности в Большой Евразии и положительно оценил мирные инициативы России по урегулированию конфликта на Украине.

Сергей Лавров прибыл сегодня с визитом в Минск. Помимо встречи с Сергеем Алейником, запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Визит, как отмечается, приурочен к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между странами.

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      Дмитрий Попов
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