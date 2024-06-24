В Белоруссии оценили мирные инициативы по Украине

Глава МИД Белоруссии Алейник: мирные инициативы России по Украине реалистичны

Россия вместе с Белоруссией предлагает реалистичные мирные инициативы по разрешению конфликта на Украине. На это указал министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, сообщает издание БЕЛТА.

«Мы предлагаем реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса», — отметил он во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Россия и Белоруссия при этом нацелены на нормализацию международной обстановки и предлагают форматы недискриминационного и равноправного сотрудничества, подчеркнул министр. В частности, Москва и Минск заинтересованы в выстраивании новой системы безопасности в Большой Евразии. По этому поводу Алейник и Лавров подготовили письмо главам международных организаций.

Сергей Лавров прибыл сегодня с визитом в Минск. Помимо встречи с Сергеем Алейником запланированы также переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

