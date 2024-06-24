МИД Ирана выразил соболезнования России после теракта в Дагестане

МИД Ирана выразил соболезнования России и осудил теракт в Дагестане

Министерство иностранных дел Ирана выразило соболезнования правительству и народу России по поводу теракта в Дагестане. Об этом написал официальный представитель иранского МИД Насер Канаани в Telegram-канале дипведомства.

Дипломат осудил произошедшее и подчеркнул необходимость борьбы с терроризмом. «Канаани выразил соболезнования и сочувствие правительству и народу России, особенно семьям погибших, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран рассматривает терроризм любого рода как угрозу человечеству и международной безопасности.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси призвал японских граждан временно воздержаться он поездок в Россию из-за теракта в Дагестане.