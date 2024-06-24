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05:53, 24 июня 2024Мир

В Японии призвали временно отказаться от поездок в Россию

В Японии призвали отказаться от поездок в Россию на фоне терактов в Дагестане

Фото: Unsplash

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси прокомментировал вооруженные нападения в Дагестане. Его слова приводит РИА Новости.

Хаяси подчеркнул, что Япония собирает информацию и проводит анализ данных о происходящем в России, включая теракты в Дагестане.

«Правительство Японии ранее установило третий уровень опасности для поездок на всю территорию России и вновь призывает граждан отказаться от поездок в Россию с любыми целями», — призвал он.

Представитель японского правительства добавил, что информация об ущербе имуществу японских граждан, а также о пострадавших или погибших японцах в результате нападений в Дагестане не поступала.

Ранее в Дербенте завершили активную фазу контртеррористической операции (КТО). До сих пор в Дагестане действует режим КТО на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.

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      Марина Совина
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