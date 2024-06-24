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18:22, 24 июня 2024Ценности

Михаила Галустяна заподозрили в приеме «Оземпика»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российского шоумена Михаила Галустяна заподозрили в приеме препарата «Оземпик», который используется в последнее время многими звездами для похудения вместо лечения диабета. Соответствующий комментарии появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летний ведущий опубликовал коллаж, на котором видно, что он заметно похудел. «Что с тобой, Галустян?» — подписал он свою публикацию.

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Пользователи сети бурно отреагировали на изменения во внешности знаменитости, о чем принялись писать под постом. «"Оземпик" случился», «Зачем вы так похудели?», «Худоба старит», «Очередной прием "Оземпика"», «До было лучше», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях.

Ранее российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова призналась в употреблении препарата «Оземпик».

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      Карина Черных
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