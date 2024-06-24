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19:12, 24 июня 2024Экономика

В России проработают возможность финансового стимулирования полицейских

Мишустин поручил изучить возможность финансового стимулирования полицейских РФ
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ответ на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко поручил главе Минфина Антону Силуанову изучить возможности бюджета по дополнительному материальному стимулированию сотрудников МВД. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спикера Совфеда, подход к оплате труда полицейских, в том числе участковых уполномоченных требует пересмотра на государственном уровне. Матвиенко отметила, что этот вопрос уже перезрел и не замечать проблему нельзя, поскольку участковые сейчас зачастую зарабатывают меньше чем курьеры или таксисты, на фоне чего в ведомстве в целом наблюдается «огромная текучесть кадров».

Глава кабмина в свою очередь согласился, что «по кадрам МВД вопрос очень важный», указав, что проработать нужно «все возможности бюджета». Он напомнил, что правительство «выделяет соответствующим министерствам и ведомствам необходимые объемы бюджетных ассигнований, в том числе для системы материального стимулирования».

В мае, в ходе консультаций в Совете Федерации по поводу своего назначения главой министром внутренних дел, Владимир Колокольцев констатировал усугубление ситуации с дефицитом сотрудников полиции, заявив о нехватке в МВД РФ 152 тысяч работников.

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