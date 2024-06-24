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09:38, 24 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали 30-градусную жару в начале июля

Синоптик Тишковец: июль в Москве начнется с 30-градусной жары

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Июль в Москве начнется с 30-градусной жары. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.

По словам синоптика, заметное потепление начнется ближе к концу месяца, с 28 июня. Так, если в будние дни на этой неделе температура будет составлять плюс 19-24 градуса, что соответствует климатической норме первого летнего месяца, то в пятницу термометры покажут 23-28 градусов. Тишковец отметил, что большая часть ближайших дней пройдет «под опекой периферии относительно погожего скандинавского антициклона»: к выходным его центр сместится к столичному региону, и активное летнее солнце начнет усердно прогревать воздух.

«В субботу в Москве под утро будет плюс 11-16, в воскресенье в сумерках не ниже 15-20, а в разгар дня температура воздуха повысится до 28-33, что на пять-шесть градусов теплее положенного по многолетним наблюдениям и соответствует климатическим показателям субтропического Сочи. Скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой. С 30-градусного зноя начнется и июль», — заключил эксперт.

Что касается осадков в ближайшие дни, то небольшие кратковременные дожди могут пройти в среду, 26 июня.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать кондиционеры.

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      Полина Кислицына
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