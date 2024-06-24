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07:29, 24 июня 2024Экономика

Россияне бросились скупать кондиционеры

«Ведомости»: спрос на кондиционеры в России вырос на 111 процентов в июне

Фото: Tyrone Siu / Reuters

По итогам первых трех недель июня спрос на кондиционеры в России вырос на 111 процентов в сравнении с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные сети «М.видео-Эльдорадо».

В денежном выражении показатель увеличился в еще большей степени — на 129 процентов. Резкий рост спроса на кондиционеры среди россиян аналитики начали фиксировать еще в январе. Так, в первом квартале показатель увеличился на 58,5 процента год к году и достиг уровня более чем в 200 тысяч штук.

В целом с начала 2024 года по июнь спрос на кондиционеры в России вырос на 42,8 процента в физическом и на 51 процент в денежном выражении. Лидерами по объемам продаж среди регионов стали Поволжье (плюс 300 процентов), Центральный регион ( плюс 200 процентов) и Южный федеральный округ (плюс 150 процентов). Эксперты связали подобную динамику с ранним приходом теплой погоды в данных регионах.

О заметно росте спросе россиян на кондиционеры ранее сообщала и газета «Известия». Отмечалось, что реализация этого вида техники в стране весной 2024 года превысила объемы продаж вентиляторов. Так, в мае спрос граждан на кондиционеры увеличился на 69 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, а на вентиляторы — на 49 процентов.

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      Анатолий Акулов
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