Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:41, 24 июня 2024Из жизни

Мужчина нашел на стенах своей детской скрытые надписи-проклятия

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Мужчина обнаружил листок со странными надписями и символами в своей старой детской и заподозрил, что это проклятие. Об этом он написал на платформе Reddit.

Пользователь с ником Long-username поделился снимком странного листка, который нашел сложенным и закрашенным краской над дверью своей детской в родительском доме, где он проводил уборку. Он написал: «Он был очень хорошо спрятан. Я считаю, что это проклятие, а моя мать подозревает, что это сделала наша тетя. Кто-нибудь знает, что означают эти символы или какие проклятия они могут навлечь на человека?»

Комментаторы рассказали автору, что эти символы связаны с оккультизмом. «Ключи Соломона, скрижали Гермеса, энохианские печати. Оккультизм викторианской эпохи. Никаких имен, обычно ассоциирующихся со злом», — ответил один из пользователей

Второй пояснил: «Найденный вами рисунок, судя по всему, представляет собой набор оккультных символов и сигил, которые часто используются в разных видах мистических и эзотерических практик. Этот рисунок, скорее всего, комбинация символов из различных эзотерических традиций, и он предназначен для защиты. Присутствие символов стихий, ангельских имен и божеств указывает на то, что он мог быть частью специального защитного ритуала. Нанесенная на него краска может указывать на то, что он должен был оставаться скрытым от глаз».

Материалы по теме:
«Эта штука пугает» Что такое теория мертвого интернета и почему ее сторонники верят, что в сети не осталось живых людей
«Эта штука пугает»Что такое теория мертвого интернета и почему ее сторонники верят, что в сети не осталось живых людей
23 ноября 2022
«Страшнее фильмов ужасов» Люди по всему миру ищут загадочное Закулисье. Что это такое и как оно пугает интернет?
«Страшнее фильмов ужасов»Люди по всему миру ищут загадочное Закулисье. Что это такое и как оно пугает интернет?
21 января 2023

Еще один комментатор подробно разобрал изображения: «Я человек, который достаточно хорошо разбирается в оккультизме, и я также создаю собственные сигилы. Насколько я понимаю, это набор сигилов, вдохновленных соломоновыми печатями, хотя и созданных самостоятельно. Насколько я могу судить, это благословение на защиту со стороны высших сил. Очевидно, что Яхве — это Единый, Диана и Панлуцифер`— версии бога и богини, а затем куча ангелов и пара демонов. Обратите внимание, демон — это просто другой аспект высших сил. Чтобы быть полностью защищенным, нельзя ограничиваться одним аспектом».

Позже мужчина вернулся к посту, но отнесся к значению своей находки скептически.

Ранее другой парень опубликовал на Reddit фото соленого огурца с воткнутыми в него гвоздями. Пользователи сочли, что кто-то таким образом хотел наложить проклятье.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Более 15 полицейских погибли от рук террористов в Дагестане. Еще 37 силовиков ранены

      Священника в Дербенте убили на глазах жены. Он был известен всему городу, а его зять пережил атаку на храм в Чечне

      Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

      МВД Азербайджана сообщило о стрельбе в Баку

      Беременная жена Бибера прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

      В Севастополе пляжи оставили в оцеплении после ракетной атаки ВСУ

      СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

      ФСБ сообщила об уничтожении почти 100 беспилотников ВСУ в ДНР за неделю

      В Белоруссии начали готовиться к поиску диверсантов

      БМП-3 начали серийно получать системы подавления дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше