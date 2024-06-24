Мужчина нашел на стенах своей детской скрытые надписи-проклятия

Мужчина обнаружил листок со странными надписями и символами в своей старой детской и заподозрил, что это проклятие. Об этом он написал на платформе Reddit.

Пользователь с ником Long-username поделился снимком странного листка, который нашел сложенным и закрашенным краской над дверью своей детской в родительском доме, где он проводил уборку. Он написал: «Он был очень хорошо спрятан. Я считаю, что это проклятие, а моя мать подозревает, что это сделала наша тетя. Кто-нибудь знает, что означают эти символы или какие проклятия они могут навлечь на человека?»

Комментаторы рассказали автору, что эти символы связаны с оккультизмом. «Ключи Соломона, скрижали Гермеса, энохианские печати. Оккультизм викторианской эпохи. Никаких имен, обычно ассоциирующихся со злом», — ответил один из пользователей

Второй пояснил: «Найденный вами рисунок, судя по всему, представляет собой набор оккультных символов и сигил, которые часто используются в разных видах мистических и эзотерических практик. Этот рисунок, скорее всего, комбинация символов из различных эзотерических традиций, и он предназначен для защиты. Присутствие символов стихий, ангельских имен и божеств указывает на то, что он мог быть частью специального защитного ритуала. Нанесенная на него краска может указывать на то, что он должен был оставаться скрытым от глаз».

Еще один комментатор подробно разобрал изображения: «Я человек, который достаточно хорошо разбирается в оккультизме, и я также создаю собственные сигилы. Насколько я понимаю, это набор сигилов, вдохновленных соломоновыми печатями, хотя и созданных самостоятельно. Насколько я могу судить, это благословение на защиту со стороны высших сил. Очевидно, что Яхве — это Единый, Диана и Панлуцифер`— версии бога и богини, а затем куча ангелов и пара демонов. Обратите внимание, демон — это просто другой аспект высших сил. Чтобы быть полностью защищенным, нельзя ограничиваться одним аспектом».

Позже мужчина вернулся к посту, но отнесся к значению своей находки скептически.

Ранее другой парень опубликовал на Reddit фото соленого огурца с воткнутыми в него гвоздями. Пользователи сочли, что кто-то таким образом хотел наложить проклятье.